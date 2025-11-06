Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 06.11.2025: Die Spargel-Flatrate
44 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Daniela Löschner beendet im Ruhrpott eine Negativserie. Ihre Kunden waren schon mehrfach da. Bis dato mussten sie in Bochum aber immer mit leeren Händen nach Hause gehen. Dieses Mal kommen beide Seiten ins Geschäft. In Karlsruhe beeindruckt ein Sammler mit seinem umfassenden Wissen über Goldmünzen aus dem Kaiserreich. Und Niklas Bode nimmt mit seiner Tochter Angelina bei einem Außentermin eine Schälmaschine unter die Lupe. Nach erfolgreichem Praxistest werden 4500 Euro ausbezahlt – und für den Pfandleiher gibt es sechs Wochen lang frischen Spargel.
