Klein gegen groß: Ländergrenzen-Duell mit Manuel HobingerJetzt kostenlos streamen
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Folge 24: Klein gegen groß: Ländergrenzen-Duell mit Manuel Hobinger
In dieser Folge tritt der neunjährige Samuel aus Würnitz gegen den erfolgreichen "Gefragt Gejagt"-Jäger Manuel Hobinger an. Einen stärkeren Gegner für das "Ländergrenzen-Duell" hätte sich Samuel kaum aussuchen können - Manuel Hobiger, den von vielen gefürchtete Quiz-Vulkan. Samuel (9) behauptet: "Ich erkenne die Länder der Welt nur anhand von kleinen Grenzausschnitten ihrer jeweils nördlichsten, südlichsten, westlichsten und östlichsten Ausdehnung und bin darin besser als der "Gefragt Gejagt"-Jäger Manuel Hobinger." Wird er sich als Quizprofi bei "Klein gegen Groß" durchsetzen können oder wird der Jäger zum Gejagten? Bildquelle: ORF/NDR/Thorsten Jander
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