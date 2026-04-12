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Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Klein gegen groß: Richard David Precht im Duell mit Sophia

ORF1Staffel 1Folge 21vom 12.04.2026
Klein gegen groß: Richard David Precht im Duell mit Sophia

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Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Folge 21: Klein gegen groß: Richard David Precht im Duell mit Sophia

13 Min.Folge vom 12.04.2026

Es erwartet euch wieder ein spannendes Duell zwischen Kindern und ihren prominenten Gegnern: Der Philosoph und Bestseller-Autor Richard David Precht und die neunjährige Sophia aus Salzburg bekommen abwechselnd eine einzelne Vogelfeder gezeigt, die der richtigen Vogelart zugeordnet werden muss. Wer wird im Duell wohl mehr Federn lassen? Bildquelle: ORF/NDR/Thorsten Jander

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