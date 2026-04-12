Klein gegen groß: Richard David Precht im Duell mit SophiaJetzt kostenlos streamen
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Folge 21: Klein gegen groß: Richard David Precht im Duell mit Sophia
13 Min.Folge vom 12.04.2026
Es erwartet euch wieder ein spannendes Duell zwischen Kindern und ihren prominenten Gegnern: Der Philosoph und Bestseller-Autor Richard David Precht und die neunjährige Sophia aus Salzburg bekommen abwechselnd eine einzelne Vogelfeder gezeigt, die der richtigen Vogelart zugeordnet werden muss. Wer wird im Duell wohl mehr Federn lassen? Bildquelle: ORF/NDR/Thorsten Jander
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Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
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