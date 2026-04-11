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Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Klein gegen groß: Mike Krüger im Duell mit Anna Georgia

ORF1Staffel 1Folge 20vom 11.04.2026
Klein gegen groß: Mike Krüger im Duell mit Anna Georgia

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Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Folge 20: Klein gegen groß: Mike Krüger im Duell mit Anna Georgia

12 Min.Folge vom 11.04.2026

Es wird wieder spannend, wenn Kai Pflaume Prominente zu Duellen mit außergewöhnlich begabten Kids einlädt. In dieser Folge versucht Mike Krüger, mit einem Kartoffelchip mehr Songs auf Schallplatten zu erkennen als Anna Georgia (12) aus Niederösterreich. Bildquelle: ORF/NDR/Thorsten Jander

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