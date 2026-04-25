Klein gegen groß: Skiroller-Parcours mit Felix GottwaldJetzt kostenlos streamen
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Folge 23: Klein gegen groß: Skiroller-Parcours mit Felix Gottwald
10 Min.Folge vom 25.04.2026
In dieser Folge tritt die 13-jährige Mia aus Südtirol gegen den erfolgreichsten Olympioniken Österreichs, Felix Gottwald, an - sie werden versuchen, einen Skiroller-Parcours im Studio so schnell wie möglich zu bewältigen. Mia behauptet: "Ich fahre auf Rollski schneller durch einen Hindernis-Parcours als der österreichische Rekord-Olympiasieger Felix Gottwald." Bildquelle: ORF/NDR/Thorsten Jander
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Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
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