Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Klein gegen groß: Skiroller-Parcours mit Felix Gottwald

ORF1Staffel 1Folge 23vom 25.04.2026
Klein gegen groß: Skiroller-Parcours mit Felix Gottwald

Klein gegen groß: Skiroller-Parcours mit Felix GottwaldJetzt kostenlos streamen

Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Folge 23: Klein gegen groß: Skiroller-Parcours mit Felix Gottwald

10 Min.Folge vom 25.04.2026

In dieser Folge tritt die 13-jährige Mia aus Südtirol gegen den erfolgreichsten Olympioniken Österreichs, Felix Gottwald, an - sie werden versuchen, einen Skiroller-Parcours im Studio so schnell wie möglich zu bewältigen. Mia behauptet: "Ich fahre auf Rollski schneller durch einen Hindernis-Parcours als der österreichische Rekord-Olympiasieger Felix Gottwald." Bildquelle: ORF/NDR/Thorsten Jander

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
ORF1
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Alle 1 Staffeln und Folgen