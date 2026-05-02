Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Klein gegen groß: Säulenparcours mit Thomas Morgenstern

ORF1Staffel 1Folge 25vom 02.05.2026
Klein gegen groß: Säulenparcours mit Thomas Morgenstern

Klein gegen groß: Säulenparcours mit Thomas MorgensternJetzt kostenlos streamen

Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Folge 25: Klein gegen groß: Säulenparcours mit Thomas Morgenstern

10 Min.Folge vom 02.05.2026

In dieser Folge tritt die 12-jährige Ida gegen Skispringer Thomas Morgenstern an: Ida und Thomas versuchen, einen nur 12 cm schmalen, bis auf 4,5 Meter ansteigenden Säulenparcours, schnell hinauf und auch wieder hinabzubalancieren. Ida (12) behauptet: "Ich balanciere schneller über einen 13 Meter langen und bis zu 4,5 Meter hohen Säulen-Parcours als der dreifache Skisprung-Olympiasieger Thomas Morgenstern." Bildquelle: ORF/NDR/Thorsten Jander

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
ORF1
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Alle 1 Staffeln und Folgen