Klein gegen groß: Säulenparcours mit Thomas MorgensternJetzt kostenlos streamen
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Folge 25: Klein gegen groß: Säulenparcours mit Thomas Morgenstern
10 Min.Folge vom 02.05.2026
In dieser Folge tritt die 12-jährige Ida gegen Skispringer Thomas Morgenstern an: Ida und Thomas versuchen, einen nur 12 cm schmalen, bis auf 4,5 Meter ansteigenden Säulenparcours, schnell hinauf und auch wieder hinabzubalancieren. Ida (12) behauptet: "Ich balanciere schneller über einen 13 Meter langen und bis zu 4,5 Meter hohen Säulen-Parcours als der dreifache Skisprung-Olympiasieger Thomas Morgenstern." Bildquelle: ORF/NDR/Thorsten Jander
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Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
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