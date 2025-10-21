Staffel 2Folge 11vom 21.10.2025
Ich will ein MitternachtsfestJetzt kostenlos streamen
Kleine Prinzessin
Folge 11: Ich will ein Mitternachtsfest
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Little Princess plant ein Mitternachtsfest! Sie schleicht durchs Schloss und sammelt Leckereien, aber sie kann einfach nicht wach bleiben. Nach mehreren Versuchen hat der General endlich eine Idee, wie sie es schaffen…
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kleine Prinzessin
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films