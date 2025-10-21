Staffel 2Folge 9vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 9: Ich will einen besten Freund
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Alle im Schloss scheinen einen besten Freund zu haben – außer Little Princess. Als ihr Baby-Cousin zu Besuch kommt, beschließt sie, dass er perfekt dafür ist. Doch beste Freunde machen nicht immer das, was man erwartet…
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Copyrights:© Illuminated Films