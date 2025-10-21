Staffel 2Folge 19vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 19: Ich will meine Puppen
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Little Princess veranstaltet ein Puppenspiel für ihre Freunde. Während sie Tickets und Snacks vorbereitet, verheddern sich die Puppen immer mehr… Kurz vor Beginn sieht sie das Chaos! Aber wie man sagt: Die Show muss weitergehen…
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
6
© Illuminated Films