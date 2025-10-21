Staffel 2Folge 4vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 4: Ich will auf den Jahrmarkt gehen
11 Min.Ab 6
Little Princess geht auf den Jahrmarkt! Doch vor lauter Aufregung verletzt sie sich am Fuß. Sie soll zu Hause bei der Königin bleiben, während alle anderen gehen. „Nichts ist so schön wie ein Tag auf dem Jahrmarkt“, sagt die enttäuschte Prinzessin. Doch die Königin hat ein paar Überraschungen parat…
