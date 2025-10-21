Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Kleine Prinzessin

StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 3vom 21.10.2025
Ich will ein Pirat sein

Ich will ein Pirat seinJetzt kostenlos streamen

Kleine Prinzessin

Folge 3: Ich will ein Pirat sein

11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Little Princess beschließt, Piratin zu werden. Zu ihrer Freude entdeckt sie, dass Piraten sehr freche Leute sind! Piraten müssen sich nicht waschen oder gehorchen! Ein Leben als Seefahrerin für die Prinzessin – bis sie merkt, dass selbst die frechsten Piraten Aufgaben erledigen müssen…

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Kleine Prinzessin
StoryZoo & Friends

Kleine Prinzessin

Alle 3 Staffeln und Folgen