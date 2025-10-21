Staffel 2Folge 6vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 6: Ich will eine Überraschung
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Es ist der Geburtstag der Little Princess und sie kann es kaum erwarten, ihr Überraschungsgeschenk zu erfahren! Sie ist so neugierig, dass sie sich auf die Suche macht. Bald hat sie alle Überraschungen entdeckt – und als der große Tag kommt, fühlt er sich gar nicht mehr besonders an…
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films