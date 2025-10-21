Staffel 2Folge 31vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 31: Ich will Baked Beans
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Als die kleine Prinzessin entdeckt, dass sie gebackene Bohnen mag, will sie sie am liebsten ständig essen – sehr zum Leidwesen der Schlossbewohner. Doch nach einer Bohne zu viel verlieren sie langsam ihren Reiz. Besonders, als sie merkt, dass sie sich vielleicht selbst in eine verwandelt…!
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films