StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 31vom 21.10.2025
Ich will Baked Beans

Folge 31: Ich will Baked Beans

11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Als die kleine Prinzessin entdeckt, dass sie gebackene Bohnen mag, will sie sie am liebsten ständig essen – sehr zum Leidwesen der Schlossbewohner. Doch nach einer Bohne zu viel verlieren sie langsam ihren Reiz. Besonders, als sie merkt, dass sie sich vielleicht selbst in eine verwandelt…!

