Folge 126: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 10.05.2022
5 Min.Folge vom 06.05.2022Ab 6
Die Themen: - Den Wald sauber machen und dadurch etwas über unsere Umwelt lernen - wir besuchen den Verein "Greensteps". - Tofu aus Brunn am Gebirge - wir schauen uns an, wie das Lebensmittel entsteht.
