KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 17.05.2022

PULS 4Staffel 2Folge 133vom 13.05.2022
Folge 133: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 17.05.2022

5 Min.Folge vom 13.05.2022Ab 6

- Wie sieht der Wald der Zukunft aus? Wissenschaftler:innen gehen dieser Frage aktuell nach. - Womit heben Flugzeuge zukünftig ab? Die Treibstoffe der Zukunft.

PULS 4
