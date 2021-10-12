Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 17: Stand by me
23 Min.Folge vom 12.10.2021Ab 12
Als eine frischgebackene Mutter beginnt, sich vor lauter Stress die Lippen blutig zu beißen, ist selbst der Vater überrascht. Zerbricht sie an dem Druck, ihrer neuen Rolle nicht gerecht zu werden? Und: Ein Zwölfjähriger besetzt jeden Tag stundenlang das einzige Badezimmer im Haushalt ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse seiner Familie zu nehmen. Entdeckt er seine Sexualität und seinen Körper? Oder steckt mehr dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1