SAT.1Staffel 3Folge 2
Folge 2: Heavy Mädel

23 Min.Ab 12

Die 16-jährige Lily wird betrunken von einem Auto angefahren. Ist die Schülerin tatsächlich so frustriert, weil sich ihre Band getrennt hat? Oder was steckt hinter ihrem selbstzerstörerischen Verhalten? Ein kontaktfreudiger 8-Jähriger igelt sich plötzlich ein und ist stark fixiert auf seine längst aussortierten Kuscheltiere. Hat er Angst vor Einbrechern, nachdem seine Familie in eine Erdgeschosswohnung gezogen ist? Oder fürchtet sich der Junge vor etwas ganz anderem?

