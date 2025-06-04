Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 20: Der Satansbraten
24 Min.Ab 12
Ein Sechsjähriger wird seit kurzem gewalttätig gegenüber seinem Vater. Will sich der Junge dafür rächen, dass sein Vater nie Zeit für ihn hat? Die hinzugerufene Familienhelferin deckt auf, dass der Junge ein belastendes Geheimnis hat. Außerdem: Ein sechs Monate altes Baby leidet unter einem rätselhaften Hautausschlag. Ist daran der Familienhund schuld? Die Hebamme lüftet ein schlimmes Geheimnis, das Mutter Katharina seit Wochen mit sich herumträgt.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
12
Copyrights:© SAT.1