Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 8: Der Trichter und sein Henker
23 Min.Ab 12
Mutter Katrin ist geschockt, als ihre einst vernünftige Teenie-Tochter Ina einen Komasuff inszeniert und sich selbst verletzt. Kommt das Mädchen nicht über die Trennung von ihrem Freund Tim hinweg? Oder gibt es einen ganz anderen Grund, warum Ina ihre Gesundheit immer mehr aufs Spiel setzt?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1