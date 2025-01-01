Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 18
Folge 18: Hoppelhase

23 Min.Ab 12

Die neunjährige Mia versucht seit Wochen, ihre Kaninchen auszusetzen, isst kaum noch etwas und verhält sich trotzig. Was ist nur los mit ihr? - Eine 16-Jährige riskiert durch zwanghaftes Kaugummikauen sogar ihr Leben. Hat die Jugendliche Panik vor Mundgeruch bei ihrem ersten Kuss? Oder verbirgt sich etwas viel Schwerwiegenderes dahinter?

