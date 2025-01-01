Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Die Darmaturgie des Tanzes

SAT.1Staffel 3Folge 11
Die Darmaturgie des Tanzes

Die Darmaturgie des TanzesJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 11: Die Darmaturgie des Tanzes

24 Min.Ab 12

Eine 16-Jährige wird mit starken Bauchschmerzen in die Klinik gebracht, nachdem sie beim Cheerleader-Training umgekippt ist. Der Arzt stellt fest, dass die Symptome des Teenies zum Reizdarm-Syndrom passen und durch Stress verstärkt werden.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen