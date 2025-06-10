Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Der Feind aus nächster Nähe

SAT.1Staffel 6Folge 118
Der Feind aus nächster Nähe

Der Feind aus nächster NäheJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 118: Der Feind aus nächster Nähe

45 Min.Ab 12

Auf einer Firmenfeier verletzt sich eine Frau schwer und wird in der Notaufnahme verarztet. Sie zeigt vor allem starke Wesensveränderungen. - Eine junge Patientin bangt um ihre Gesundheit, als man einen Knoten in ihrer Brust entdeckt. Doch das ist nicht das Einzige, das ihr zu schaffen macht. - Eine kleine Patientin weist neuerdings ihre Stiefmutter zurück, zu der sie sonst eine tolle Beziehung hat. Wieso?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen