Klinik am Südring
Folge 28: Glückstaumel
44 Min.Folge vom 04.04.2022Ab 12
Eine Reinigungskraft bekommt nach einem Sturz plötzlich Herzprobleme. Was verbirgt sie? Und welchen erschreckenden Verdacht hat ihr neuer Freund? - Ein Schüler versetzt seine Mutter aufgrund des Unfallortes in Alarmbereitschaft. Dann muss er sogar stationär aufgenommen werden. - Eine Schwangere rettet ihren Zwillingsbruder aus einem Teich. Was hatten die Geschwister im Garten des fremden Hauses zu suchen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1