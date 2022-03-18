Klinik am Südring
Folge 29: Augen auf und durch
45 Min.Folge vom 18.03.2022Ab 12
Eine von ihrem Freund verlassene Frau wurde zu allem Überfluss auch noch von einem Auto angefahren! Sie glaubt, den Wagen übersehen zu haben. Doch es steckt viel mehr dahinter. - Bei einer Studentin wird Drogenmissbrauch vermutet. Haben ihre neuen Mitbewohner sie überredet oder ihr etwas eingeflößt? - Zwei Brüder verschweigen den Grund ihrer Schulhofprügelei. Was hat der strenge Vater der Geschwister mit der Angelegenheit zu tun?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
