Klinik am Südring

SAT.1Staffel 6Folge 33vom 28.03.2022
Folge 33: Keine Tat bleibt ohne Folgen

44 Min.Folge vom 28.03.2022Ab 12

Eine junge Frau liegt blutüberströmt auf ihrer Terrasse mit einem Messer in der Hand. Sie kann aber nicht erzählen, was passiert ist. Ihrer Mutter ahn Schlimmes. - Ein Patient und dessen Freundin vertrauen sich lieber dem Klinikpersonal an, als miteinander Klartext zu sprechen. - Ein leichter Sturz reicht, damit eine Frau sich den Oberschenkel bricht! Die Patientin ist aber zu jung für so eine Verletzung.

