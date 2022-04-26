Klinik am Südring
Folge 35: Explosive Verhältnisse
44 Min.Folge vom 26.04.2022Ab 12
Nach einer Explosion in einem Schrebergarten ist der Besitzer der Hütte nicht der einzige Verletzte. Mit der weiteren Person hat allerdings niemand gerechnet. - Eine Jugendleiterin bricht während einer Freizeitaktivität zusammen, ist seitdem nicht mehr ansprechbar und schwebt wegen hohem Fieber in Lebensgefahr! - Eine Frau verstrickt sich bei der Geburt ihres Babys in zahlreiche Widersprüche. Erst als ihr Leben auf dem Spiel steht, bricht ihr Lügenkonstrukt zusammen!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
