Klinik am Südring
Folge 51: (Nicht) in die Hose gegangen
44 Min.Ab 12
Nach einem E-Bike-Unfall landet eine Frau mit oberflächlichen Verletzungen in der Klinik, doch diese bleiben nicht ihr einziges Problem. - Eine Frau wird bei einem Besuch in der Klinik selbst zur Patientin, da zahlreiche Hämatome und ihre Vergangenheit Schlimmes vermuten lassen! - Ein Junge kommt mit einem gebrochenen Daumen in die Notaufnahme. Kurz vor der OP spitzt sich sein Zustand überraschend lebensbedrohlich zu!
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© SAT.1