Klinik am Südring
Folge 80: Bling Bling
44 Min.Ab 12
Eine Frau ist in einen Spiegel gestürzt. Sie hat jedoch noch ein schwerwiegenderes medizinisches Problem. Könnte ihr Date dahinterstecken? - Eine unter heftiger Übelkeit leidende Patientin will ihre Mutter partout nicht in ihre Wohnung lassen. Als ein junger Mann in der Klinik auftaucht, wird klar, warum. - Zwei Schwestern streiten über die Arbeit im Familien-Café. Offenbar flammt alte Rivalität wieder auf - dann bricht eine der beiden zusammen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1