Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Vergiss es!

SAT.1Staffel 6Folge 95
Vergiss es!

Vergiss es!Jetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 95: Vergiss es!

44 Min.Ab 12

Ein Spaziergänger stürzte in einen Weiher und weist neben Sturzverletzungen äußerst rätselhafte Symptome auf. Was ist geschehen und sagt der Patient überhaupt die Wahrheit? - Während des Besuchs bei ihrer Schwester wird eine junge Frau selbst zum Notfall. Ein gut gehütetes Geheimnis droht ihr zum lebensgefährlichen Verhängnis zu werden! - Ein Mädchen kollabiert wegen entgleister Zuckerwerte, will in der Klinik aber seinen Namen nicht verraten. Wieso?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen