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Knight Rider

Eine Kleinstadt lebt gefährlich

NBCUniversalStaffel 2Folge 15vom 01.10.2024
Eine Kleinstadt lebt gefährlich

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Knight Rider

Folge 15: Eine Kleinstadt lebt gefährlich

47 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12

Michael ermittelt in der Kleinstadt Vista Beach, in der es in letzter Zeit eine Einbruchserie gab. Gemeinsam mit "K.I.T.T." soll er herausfinden, wer dahintersteckt. Die Polizei hat die Vermutung, dass Mitglieder wilder Autogangs für die Einbrüche zu verantworten sind. Michael und "K.I.T.T." folgen allerdings einer anderen und komplett unerwarteten Spur ...

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