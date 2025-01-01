Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider

Der Erpresser

NBCUniversalStaffel 2Folge 3
Folge 3: Der Erpresser

46 Min.Ab 12

Michael und "K.I.T.T." bekommen einen neuen Auftrag: Aus einem Armee-Depot wurde eine gefährliche Bombe gestohlen, und wenig später fordert der Dieb die Freilassung eines Häftlings namens Peter McCord. McCord weigert sich jedoch vehement, das Gefängnis zu verlassen.

