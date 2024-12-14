Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knight Rider

Goldschmuggel

NBCUniversalStaffel 2Folge 21vom 14.12.2024
Goldschmuggel

GoldschmuggelJetzt kostenlos streamen

Knight Rider

Folge 21: Goldschmuggel

43 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12

Während Ermittlungen an der mexikanischen Grenze kommt ein Beamter des Staatssicherheitsdienstes auf unerklärliche Weise ums Leben. Michael steigt mit "K.I.T.T." in die laufenden Ermittlungen ein und wird zu einem Mexikaner namens Eduardo geführt. Dieser scheint eine zwielichtige Vergangenheit zu haben. Michael schaut sich ihn und seine Geschäfte genauer an ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Knight Rider
NBCUniversal
Knight Rider

Knight Rider

Alle 4 Staffeln und Folgen