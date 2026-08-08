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Kochroulette

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ORF2Staffel 1Folge 50vom 08.08.2026
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Folge 50: Kochroulette

25 Min.Folge vom 08.08.2026

Kochroulette bringt Rezepte von A bis Z auf den Teller. Jede Sendung steht im Zeichen eines Buchstabens, gekocht wird von den besten Köchen des Landes. Andreas Döllerer bereitete diesmal Schwarzbeernocken zu, Lukas Nagl servierte Seviche vom Seesaibling mit Süßerdäpfel, Duftrosen und roter Zwiebel. Bildquelle: ORF/Interspot

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