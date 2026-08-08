Kochroulette
Folge 50: Kochroulette
25 Min.Folge vom 08.08.2026
Kochroulette bringt Rezepte von A bis Z auf den Teller. Jede Sendung steht im Zeichen eines Buchstabens, gekocht wird von den besten Köchen des Landes. Andreas Döllerer bereitete diesmal Schwarzbeernocken zu, Lukas Nagl servierte Seviche vom Seesaibling mit Süßerdäpfel, Duftrosen und roter Zwiebel. Bildquelle: ORF/Interspot
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