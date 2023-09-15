Kolosseum
Folge 2: Die Erbauer
43 Min.Folge vom 15.09.2023Ab 12
Kaiser Domitian beauftragt den talentierten Haterius mit dem Bau eines unterhalb des Kolosseums gelegenen Labyrinths. Der Druck auf den Baumeister ist hoch: Arbeitet er nicht zu des Kaisers Zufriedenheit, könnte es ihn sein Leben kosten.
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Kolosseum
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Genre:Dokumentation, Frühgeschichte
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC