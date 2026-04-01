Kolosseum
Folge 7: Commodus
43 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 16
Unter der Herrschaft des römischen Kaisers Commodus steht es schlecht um die römische Bevölkerung. Hunger, Aufruhr und eine unstabile Regierung prägten die 12 Jahre seiner Führung. Das Kolosseum steht dennoch im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Treibens.
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Kolosseum
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Frühgeschichte
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC