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Kolosseum

Der Wissenschaftler

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 12.04.2026
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Kolosseum

Folge 6: Der Wissenschaftler

43 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 16

Der römische Wissenschaftler Galan legt einen beachtlichen Karrieresprung hin: Vom bescheidenen Physiker zum angesehenen Arzt und engen Vertrauten des Imperators Marcus Aurelius.

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