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Kolosseum

Die Gladiatorinnen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 22.09.2023
Die Gladiatorinnen

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Kolosseum

Folge 4: Die Gladiatorinnen

43 Min.Folge vom 22.09.2023Ab 16

Der mächtige Imperator Trajan ist Gastgeber des fulminanten Spiele-Spektakels im Jahre 107 n. Chr. Das Publikum staunt, denn zwei Frauen stehen sich dieses Mal im Kampf gegenüber.

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