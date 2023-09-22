Kolosseum
Folge 4: Die Gladiatorinnen
43 Min.Folge vom 22.09.2023Ab 16
Der mächtige Imperator Trajan ist Gastgeber des fulminanten Spiele-Spektakels im Jahre 107 n. Chr. Das Publikum staunt, denn zwei Frauen stehen sich dieses Mal im Kampf gegenüber.
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Kolosseum
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Frühgeschichte
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC