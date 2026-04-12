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Kolosseum

Der Heide

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 12.04.2026
Der Heide

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Kolosseum

Folge 8: Der Heide

43 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 16

Im vierten Jahrhundert n.Chr. wird das Römische Reich von Erdbeben, Bränden und Invasionen der Barbaren erschüttert. Auch gibt eine religiöse Spaltung. Mit dem Zerfall des Reiches verliert auch das Kolosseum als Symbol des Ruhms und Wohlstands seine Leuchtkraft.

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