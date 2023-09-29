Staffel 1Folge 5vom 29.09.2023
Der MärtyrerJetzt kostenlos streamen
Kolosseum
Folge 5: Der Märtyrer
43 Min.Folge vom 29.09.2023Ab 16
Ignatius weigert sich, dem Imperator seine Treue zu schwören. Für dieses Verbrechen muss er tausende Kilometer in Ketten zu Fuß laufen.
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Kolosseum
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Frühgeschichte
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC