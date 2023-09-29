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Kolosseum

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 29.09.2023
Der Märtyrer

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Kolosseum

Folge 5: Der Märtyrer

43 Min.Folge vom 29.09.2023Ab 16

Ignatius weigert sich, dem Imperator seine Treue zu schwören. Für dieses Verbrechen muss er tausende Kilometer in Ketten zu Fuß laufen.

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