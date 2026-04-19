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Kommissar Rex

Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/14): Diagnose Mord

ORF2Staffel 1Folge 38vom 19.04.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/14): Diagnose Mord

Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/14): Diagnose MordJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 38: Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/14): Diagnose Mord

48 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

In der psychiatrischen Klinik am "Steinhof" kommt es zu mysteriösen Todesfällen unter den Patienten. Doch die Anstaltsleitung lehnt polizeiliche Untersuchungen ab. So schleust sich Moser als "Alkoholiker" in die Anstalt ein. Er kommt in große Schwierigkeiten, als der Stationspfleger Prohaska ihn ausschalten will. Mit einem gewagten Sprung durch ein geschlossenes Fenster rettet Rex das Leben seines Herrn. Besetzung: Tobias Moretti (Richard „Richie“ Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Drehbuch: Peter Hajek und Peter Moser Regie: Detlef Rönfeldt Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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