Kult-Serie "Kommissar Rex" (11/14): Tödliche TeddysJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 42: Kult-Serie "Kommissar Rex" (11/14): Tödliche Teddys
46 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
In einem Spielwarengeschäft explodiert eine Bombe in einem Teddybären. Es ist bereits der zweite Anschlag. Moser vermutet den Täter in der Herstellerfirma. Mehrere Mitarbeiter hätten ein Motiv. Während Moser und Rex ermitteln, droht eine weitere Explosion. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Nina Franoszek (Diana Neuwirth) Tony Slama (Paul Steger) Pepi Grießer (Gerhard Böck) Elisabeth Osterberger (Gerda Schütz) Regie: Bodo Fürneisen Buch: Peter Hajek Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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Kommissar Rex
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Altersfreigabe:
12ANGST
Copyrights:© Season 1: ORF 2