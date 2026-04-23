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Kommissar Rex

Kult-Serie "Kommissar Rex" (11/14): Tödliche Teddys

ORF2Staffel 1Folge 42vom 23.04.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (11/14): Tödliche Teddys

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Kommissar Rex

Folge 42: Kult-Serie "Kommissar Rex" (11/14): Tödliche Teddys

46 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

In einem Spielwarengeschäft explodiert eine Bombe in einem Teddybären. Es ist bereits der zweite Anschlag. Moser vermutet den Täter in der Herstellerfirma. Mehrere Mitarbeiter hätten ein Motiv. Während Moser und Rex ermitteln, droht eine weitere Explosion. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Nina Franoszek (Diana Neuwirth) Tony Slama (Paul Steger) Pepi Grießer (Gerhard Böck) Elisabeth Osterberger (Gerda Schütz) Regie: Bodo Fürneisen Buch: Peter Hajek Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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