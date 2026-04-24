Kult Serie "Kommissar Rex" (12/14): Bring mir den Kopf von BeethovenJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 43: Kult Serie "Kommissar Rex" (12/14): Bring mir den Kopf von Beethoven
Der Steinmetz Franz Nemec raubt gemeinsam mit seinem Komplizen Gruber am Wiener Zentralfriedhof Gräber aus und stiehlt im Auftrag des Antiquitätenhändlers Kronhauser Beethovens Kopf. Kurz darauf wird Nemec erschlagen aufgefunden. Kommissar Moser streut daraufhin bewusst eine Falschmeldung über die Echtheit des Diebesguts, um die Täter aus der Deckung zu locken. Eine fieberhafte Jagd nach dem berühmten Schädel beginnt. Besetzung: Tobias Moretti (Richard „Richie“ Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Gesa Gross (Angelika Laudon) Alberto Gimignani (Bruni) Ernst Stankovski (Kronhauser) Dirk Martens (Strasser) Regie: Oliver Hirschbiegel Buch: Peter Hajek Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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