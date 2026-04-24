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Kommissar Rex

Kult Serie "Kommissar Rex" (12/14): Bring mir den Kopf von Beethoven

ORF2Staffel 1Folge 43vom 24.04.2026
Kult Serie "Kommissar Rex" (12/14): Bring mir den Kopf von Beethoven

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Kommissar Rex

Folge 43: Kult Serie "Kommissar Rex" (12/14): Bring mir den Kopf von Beethoven

46 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Der Steinmetz Franz Nemec raubt gemeinsam mit seinem Komplizen Gruber am Wiener Zentralfriedhof Gräber aus und stiehlt im Auftrag des Antiquitätenhändlers Kronhauser Beethovens Kopf. Kurz darauf wird Nemec erschlagen aufgefunden. Kommissar Moser streut daraufhin bewusst eine Falschmeldung über die Echtheit des Diebesguts, um die Täter aus der Deckung zu locken. Eine fieberhafte Jagd nach dem berühmten Schädel beginnt. Besetzung: Tobias Moretti (Richard „Richie“ Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Gesa Gross (Angelika Laudon) Alberto Gimignani (Bruni) Ernst Stankovski (Kronhauser) Dirk Martens (Strasser) Regie: Oliver Hirschbiegel Buch: Peter Hajek Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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