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Kommissar Rex

Kult-Serie "Kommissar Rex" (10/14): Der erste Preis

ORF2Staffel 1Folge 41vom 22.04.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (10/14): Der erste Preis

Kult-Serie "Kommissar Rex" (10/14): Der erste PreisJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 41: Kult-Serie "Kommissar Rex" (10/14): Der erste Preis

48 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12

In den Praterauen wird die Leiche eines zwölfjährigen Mädchens entdeckt, kurz darauf verschwindet die junge Christl. Moser und Stockinger stoßen bei ihren Ermittlungen auf den Klavierlehrer Hoffmann, der beide Mädchen unterrichtete und kein Alibi hat. Als im Keller seines Hauses eine weitere Leiche gefunden wird, scheint der Fall gelöst – doch Hoffmann präsentiert ein Alibi. Die Spur führt weiter durch die Wiener Keller. Besetzung: Tobias Moretti (Richard „Richie“ Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Helmut Zierl (Thomas Hoffmann) Johannes Silberschneider (Wolfgang Kucera) Sylvia Haider (Gerti Strobl) Sylvia Meixner (Christl Strobl) Buch: Peter Hajek und Peter Moser Regie: Oliver Hirschbiegel Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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