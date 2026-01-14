Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 10vom 14.01.2026
Folge 10: Kosmoo und die Senioren-Gang

29 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Robbe und Ellis engagieren sich im Pflegeheim. Sie geben eine Zeitung für die Bewohner heraus. Als die beiden mitbekommen, dass ständig Wertsachen aus den Zimmern verschwinden, sind plötzlich auch ihre Spürnasen gefragt! Mit Kosmoos Hilfe legen sie sich auf die Lauer, um den Dieben das Handwerk zu legen.

