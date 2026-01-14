Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kosmoo und der Flug-Notfall

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 13vom 14.01.2026
Folge 13: Kosmoo und der Flug-Notfall

28 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Robbes Flugstunden laufen schlecht. Im Simulator stürzt er immer wieder ab. Der einzige Lichtblick ist die junge Pilotin Sam, mit der sich Robbe glänzend versteht - ein wenig zu gut für Ellis’ Geschmack. Als Robbe bei einem wichtigen Test zur Flugzeugsicherheit durchfällt, wittert er Sabotage. Denn auch Sam hat einen Freund, der ihre Freundschaft zu Robbe argwöhnisch beobachtet. Kosmoo nimmt die Spur auf!

