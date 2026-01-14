Kosmoo und die Computer-ZockerJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Kosmoo und die Computer-Zocker
27 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Robbes Ferienjob läuft gut. Sein Chef verkauft Computer- und Konsolenspiele, und er hat einen großen Coup gelandet: Der Laden bekommt eine exklusive Spezial-Edition des neuesten Hits “Revolution War”! Doch nicht nur Robbe ist scharf auf das neue Game. Ein Kunde, der in letzter Zeit verdächtig oft im Laden war, erregt Robbes Misstrauen.
