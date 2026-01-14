Kosmoo und die stinkende PerleJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 6: Kosmoo und die stinkende Perle
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Selten sind die Rätsel, die Robbe und Ellis lösen müssen, so niedlich! Ein kleiner süßer Hund hat sich in Kosmoos Einkaufstasche an Bord geschmuggelt. Wem gehört er? Und wer sind die beiden Frauen, die nicht mal den Namen des Hündchens zu kennen scheinen und doch behaupten, seine Besitzerinnen zu sein? Die Sache stinkt, und zwar wortwörtlich! Ist Perle der name des Hundes oder wie kommt es zu diesem Titel?
