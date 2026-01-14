Kosmoo und das Versteck im GrabJetzt kostenlos streamen
Folge 9: Kosmoo und das Versteck im Grab
27 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Robbes Papa Markus arbeitet auf dem Friedhof. Dort fühlt er sich von dunklen Mächten beobachtet. Lässt er sich zu leicht von den örtlichen Geisterlegenden bange machen? Robbes Mama hat eigene Probleme. Ihre Geldbörse ist gestohlen worden. Robbe folgt der Spur des Taschendiebs und Ellis den Spuren der Geister … und alle führen auf den Friedhof!
