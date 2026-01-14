Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kosmoo

Kosmoo und das scheuende Pferd

Studio 100 KidsStaffel 3Folge 7vom 14.01.2026
Kosmoo und das scheuende Pferd

Kosmoo und das scheuende PferdJetzt kostenlos streamen

Kosmoo

Folge 7: Kosmoo und das scheuende Pferd

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Robbes Cousine Ann und ihre Stute Lady nehmen an einem Springreitturnier teil. Aber gleich am Anfang des Parcours scheut Lady und wirft ihre Reiterin ab. Robbe und Ellis erfahren, dass Lady in letzter Zeit häufig nervös und unberechenbar war. Können die beiden mit Kosmoos Hilfe herausfinden, wer Anns Pferd so scheu gemacht hat?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Kosmoo
Studio 100 Kids
Kosmoo

Kosmoo

Alle 3 Staffeln und Folgen