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kreuz & quer nah dran

kreuz & quer nah dran: Mit Charme und Chuzpe

ORF2Staffel 1Folge 11vom 11.04.2026
kreuz & quer nah dran: Mit Charme und Chuzpe

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kreuz & quer nah dran

Folge 11: kreuz & quer nah dran: Mit Charme und Chuzpe

30 Min.Folge vom 11.04.2026

Die jüdische Künstlerin Lea Kalisch und ihr Mann Tobias Moss haben ihr Leben bewusst aus den USA nach Wien verlegt. Er ist nun Rabbiner in der liberalen jüdischen Gemeinde Or Chadasch in Wien. Für sie sind ihre Kunst und ihr Glaube verbunden – ihr Jüdischsein ist ein Teil ihrer Identität, ein Teil ihres Schaffens, und nichts, was sie verstecken will. Sie kämpft für freie jüdische Frauen, die bunt schillern dürfen und nicht devot hinter ihrem Rabbiner-Ehemann verschwinden müssen. Wie gestalten die beiden ihr Leben in Wien? Ein Porträt von Klara Harden. Bildquelle: ORF/METAFILM

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